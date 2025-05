Covid è allerta per la nuova variante Nimbus L’Oms | L’attività del virus torna ai livelli di luglio 2024

L’OMS ha emesso un’allerta riguardo alla nuova variante Covid-19, denominata Nimbus, mentre l'attività del virus torna ai livelli di luglio 2024. Da metà febbraio 2025, i dati mostrano un incremento globale dei casi, con tassi di positività ai test in crescita. Le autorità sanitarie invitano alla prudenza e alla vigilanza per fronteggiare questa nuova sfida pandemica.

Milano, 28 maggio 2025 – L’Oms lancia l’allerta sulla nuova variante Covid-19, già ribattezzata Nimbus, che si affaccia sulla scena mondiale. "Da metà febbraio 2025, secondo i dati disponibili dai siti sentinella, l'attività globale di Sars-CoV-2 è in aumento, con un tasso di positività ai test che ha raggiunto l'11%, livelli che non si osservavano da luglio 2024 ", è l’alert dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato per fare il punto sull'andamento di Covid-19 in queste ultime settimane e su un quadro che sta cambiando. L'aumento, spiega l'Oms, si osserva principalmente nei Paesi del Mediterraneo orientale, del Sudest asiatico e delle regioni del Pacifico occidentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Covid, è allerta per la nuova variante Nimbus. L’Oms: “L’attività del virus torna ai livelli di luglio 2024”

