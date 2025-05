Covid cresce nuova variante Nimbus | l’alert dell’Oms

L'OMS lancia un nuovo allerta sulla variante Nimbus di Covid, evidenziando un incremento dei contagi che riporta i numeri a quelli di un anno fa. A partire da metà febbraio 2025, i dati dei siti sentinella segnalano un'inasprimento dell'attività globale del virus, suscitando preoccupazione nell'ambito sanitario internazionale.

(Adnkronos) – La variante Nimbus sotto i riflettori, mentre il Covid torna ai livelli di un anno fa. E' il quadro delineato dall'Oms nell'alert di oggi, 28 maggio 2025. "Da metà febbraio 2025, secondo i dati disponibili dai siti sentinella, l'attività globale di Sars-CoV-2 è in aumento, con un tasso di positività ai test che

