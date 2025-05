Cottarelli non si arrende | Interspac ancora in piedi! Invito ad Oaktree

Carlo Cottarelli conferma la determinazione di Interspac a investire nell’Inter, nonostante l'incertezza con Oaktree. Il progetto di partecipazione popolare, sostenuto da Cottarelli, continua a sperare in una collaborazione, mentre le trattative rimangono in sospeso. L'attenzione ora si concentra sulla risposta del fondo d'investimento, cruciale per il futuro della proposta.

Carlo Cottarelli ha ribadito che Interspac è ancora intenzionata a investire nell'Inter. La parola spetta ora a Oaktree, che al momento non ha aperto a tale eventualità. LA CONFERMA – Carlo Cottarelli è una delle figure maggiormente rappresentative di Interspac, il progetto di partecipazione popolare che ambisce a investire nell'Inter. Nel corso degli anni, sono stati vari i tentativi di avere una voce in capitolo nella società nerazzurra. Tutti rivelatisi vani, a prescindere dallo specifico proprietario presente in quel determinato momento storico. Ciò non ha, però, determinato una volontà dei rappresentanti di Interspac di desistere dal tentare l'ingresso nella società meneghina.

