Costanza Rossi e Sandro Dino Panzera presentano il loro reportage I mondi nascosti dei popoli Surma

Il Museo Civico di San Cesario di Lecce ospita il reportage di Costanza Rossi e Sandro Dino Panzera sui mondi nascosti dei popoli Surma. L'evento, previsto per giovedì 29 maggio alle 19, fa parte della rassegna "Il Museo parla con la città .2", organizzata dall'Associazione Tempo di Scatto, che promuove la fotografia e il dialogo culturale con la comunità locale.

