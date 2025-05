Cossolo Le farmacie aiutano le donne vittime di violenza

Le farmacie si rivelano un alleato fondamentale per le donne vittime di violenza, grazie alla significativa presenza femminile tra i farmacisti. Con il 75% dei visitatori delle farmacie costituito da donne, il supporto professionale e l'interazione empatica possono rappresentare un primo passo verso la tutela e l'assistenza, offrendo un ambiente sicuro e informato per indirizzarle verso le risorse necessarie.

ROMA (ITALPRESS) – “Su 4 milioni di persone che entrano in farmacia il 75% sono donne, quindi la capacitĂ di interagire con una donna da parte di una collega farmacista è sicuramente piĂą alta, questo ha un significato molto importante per poter accogliere queste persone, indirizzarle verso eventuali rimedi, e anche verificare i segnali spia per evitare l’escalation delle violenze”. Lo ha affermato Marco Cossolo, presidente di Federfarma, a margine della conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa firmato tra il Ministero delle Pari OpportunitĂ e l’associazione delle farmacie impegnate nella difesa delle donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Cossolo “Le farmacie aiutano le donne vittime di violenza”

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Cossolo “Le farmacie aiutano le donne vittime di violenza” - ROMA (ITALPRESS) - "Su 4 milioni di persone che entrano in farmacia il 75% sono donne, quindi la capacità di interagire con una donna da parte di una coll ... 🔗Si legge su italpress.com

Legge Concorrenza, Cossolo (Federfarma): «Serve revisione della norma» - Marco Cossolo, presidente di Federfarma, sostiene l'esigenza di rivedere, con tutte le parti, i punti critici della legge sulla concorrenza delle farmacie. Dopo i fatti verificatisi a luglio 2021, ... 🔗Lo riporta farmaciavirtuale.it

Coronavirus, farmacie in prima linea per aiutare le vittime di violenza - Le farmacie ... Marco Cossolo, e il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi, hanno firmato questa mattina un protocollo d’intesa per potenziare l’informazione rivolta alle donne vittime di ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it

Maria Teresa Bellucci