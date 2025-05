Così Pier Silvio Berlusconi dichiara guerra a Netflix | sfida estrema

Pier Silvio Berlusconi lancia una sfida decisa a Netflix e alle grandi piattaforme di streaming americane, nel tentativo di recuperare terreno nel mercato europeo. Con le abitudini di consumo in evoluzione e la migrazione di pubblicità e spettatori verso i servizi on demand, la televisione tradizionale si trova in una posizione sempre più precaria. Scopriamo come l'Europa sta reagendo a questa nuova era dell'intrattenimento.

La sfida per lo streaming europeo entra nel vivo. L'espansione delle grandi piattaforme digitali americane ha modificato le abitudini di consumo. La televisione tradizionale perde spazio. Pubblicità e spettatori migrano verso i servizi on demand. In questo scenario, l'Europa si muove per non restare indietro. La presenza dei big della Silicon Valley mette in difficoltà il panorama mediatico del Vecchio Continente. Netflix, YouTube e Disney dominano i flussi pubblicitari e i contenuti. I gruppi media europei cercano risposte...

