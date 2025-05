Così Leone XIV unisce tradizione e modernità

Nell'incontro del 25 maggio, Papa Leone XIV ha saputo unire tradizione e modernità durante una visita al Campidoglio, accolto con entusiasmo dal sindaco Roberto Gualtieri. In un'atmosfera festosa, il santo Padre ha ricevuto l’omaggio della Città, sottolineando l'importanza di raggiungere insieme nuovi traguardi per il bene comune. Questo evento rappresenta un simbolo di unità tra la Chiesa e le istituzioni moderne.

Domenica scorsa, 25 maggio, in una giornata luminosa e festosa, Papa Leone XIV si è prima recato per una visita di cortesia in Campidoglio, dove ha ricevuto l’omaggio della Città e del sindaco Roberto Gualtieri il quale, rivolgendosi al santo Padre, ha detto che ci sono “tanti traguardi da raggiungere insieme”. In particolar modo, egli . Così Leone XIV unisce tradizione e modernità L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Così Leone XIV unisce tradizione e modernità

Le prime volte di Prevost: così Leone XIV entra nella storia - Le prime volte di Prevost segnano un nuovo capitolo nella storia della Chiesa. Con l'elezione del cardinale Robert Francis Prevost, ex prefetto del Dicastero per i Vescovi, si rompe il pregiudizio su un Papa argentino. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Tutto l'amore di Papa Leone XIV. Un editoriale di Marco Impagliazzo sull'omelia di papa Leone XIV alla liturgia di intronizzazione; Leone XIV ha incontrato Vance in Vaticano: conflitti e diritti umanitari tra i temi affrontati - Vance incontra papa Leone XIV in Vaticano sull'Ucraina e gli altri conflitti (Video); Leone XIV, il giorno dell’insediamento: commosso alla consegna dell’anello. Udienza con Zelensky; L’insediamento di Leone XIV: «Chiesa unita sia fermento per mondo riconciliato». L’incontro con Zelensky. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La battuta di Papa Leone XIV ai giornalisti