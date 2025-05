Cosa volevano da me Garlasco la telefonata intercettata della gemella Stefania Cappa all’amico

Nel contesto dell'omicidio di Chiara Poggi, che nel 2007 ha profondamente segnato Garlasco, emergono nuove rivelazioni da una telefonata intercettata tra la gemella Stefania Cappa e un amico. Questo articolo esplora le tensioni familiari e le indagini rimaste in sospeso, gettando nuova luce su un caso che continua a dividere e affascinare l'opinione pubblica.

Nel cuore dell’inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi, il caso che dal 2007 continua a scuotere la cittadina di Garlasco e a dividere l’opinione pubblica, emergono nuovi frammenti di tensioni familiari e investigazioni sospese, riportati dal quotidiano Il Tempo. È il 12 febbraio 2008 quando Stefania Cappa, cugina della vittima e gemella di Paola, si sfoga al telefono con un amico. Il tono è carico, quasi esasperato, e il contenuto della telefonata lascia intravedere il disagio vissuto dalla famiglia Cappa nel pieno delle indagini che ruotano attorno a quel tragico 13 agosto 2007, giorno del delitto... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

