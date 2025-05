cosa vogliono dire 600 giorni in ostaggio di hamas tre testimonianze

In questo articolo esploriamo il significato dei 600 giorni di ostaggio in mano a Hamas attraverso le voci di tre testimoni. Ogni giorno rappresenta una lotta interminabile e una continua ricerca di speranza e libertà, evidenziando la resilienza e la sofferenza di coloro che vivono in questa drammatica situazione. Le loro testimonianze ci invitano a riflettere su un'esperienza che va oltre il tempo trascorso.

“Seicento giorni sono una data pesante, ma per noi non cambia nulla. Sono come ieri, come una settimana fa, come domani. Un altro giorno in cui ci siamo svegliati e ci siamo chiesti dov’è nostro fi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it