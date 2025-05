Cosa non torna nelle ultime indagini su Sempio secondo Roberta Bruzzone | “È Stasi l’assassino di Chiara Poggi”

Nel dibattito sulle ultime indagini riguardanti il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, la criminologa Roberta Bruzzone esprime dubbi sulle evidenze che coinvolgono Andrea Sempio. Intervistata da Fanpage.it, Bruzzone sottolinea che le informazioni attuali non offrono un quadro convincente, rimanendo scettica riguardo all'accusa di concorso. Le sue osservazioni invitano a una riflessione critica sull'andamento dell'inchiesta.

La crimonologa Roberta Bruzzone a Fanpage.it commenta le ultime indagini nell'ambito del nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio indagato per concorso: "Quello che è emerso finora non mi convince affatto. Io francamente non riesco a trovare un'ipotesi alternativa verosimile al fatto che Stasi sia l'autore dell'omicidio Poggi"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa non torna nelle ultime indagini su Sempio secondo Roberta Bruzzone: “È Stasi l’assassino di Chiara Poggi”

