Cosa non sappiamo ancora sull' omicidio di via Zanolini

L'omicidio di Giuseppe Marra, 59 anni, trovato senza vita nel suo appartamento in via Zanolini, apre interrogativi inquietanti. La compagna, Lorenza Scarpante, 57 anni, è stata la prima a lanciare l'allerta, ma la dinamica dei fatti rimane ancora avvolta nel mistero. Cosa non sappiamo su questa tragica vicenda e quali dettagli potrebbero emergere nelle indagini?

Martedì mattina Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto sul pavimento del suo appartamento in via Zanolini, a due passi da porta San Vitale. A chiamare i soccorsi è stata la compagna, Lorenza Scarpante, 57 anni, che in preda al panico è scesa in strada urlando: "È caduto, è caduto...

