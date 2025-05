Cosa leggono i fiorentini?

Negli ultimi mesi, FirenzeToday ha raggiunto risultati di audience straordinari, con circa 100.000 visite giornaliere e oltre 3,2 milioni di pagine lette al mese. Questo articolo esplora le letture preferite dai fiorentini, rivelando i contenuti che catturano maggiormente l'attenzione della nostra vivace comunità , oltre ai consueti fatti di cronaca. Scopriamo insieme cosa affascina e coinvolge i lettori della città .

Negli ultimi mesi FirenzeToday ha stabilito alcuni record di audience, grazie a contenuti che hanno suscitato grande interesse. Ogni giorno il nostro giornale vanta circa 100.000 visite che generano più di 3,2 milioni di pagine lette al mese.

