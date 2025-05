Cosa fare a Torino nel lungo week-end del 2 Giugno | gli eventi per la Festa della Repubblica

Se ti trovi a Torino durante il lungo weekend del 2 giugno, avrai l'opportunità di scoprire una città vibrante pronta a festeggiare la Festa della Repubblica con eventi imperdibili. Tra mostre, concerti e manifestazioni tradizionali, la città si anima di un sottofondo di cultura e festa che renderà il tuo soggiorno indimenticabile.

Torino si prepara a un lungo weekend di festa e cultura, offrendo un calendario ricco di eventi che celebra la Festa della Repubblica. Dal 31 maggio al 2 giugno, la città si anima con un'offerta variegata che spazia dall'arte ai concerti, dalle tradizioni storiche alle grandi mostre, promettendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Cosa fare a Torino nel lungo week-end del 2 Giugno: gli eventi per la Festa della Repubblica

A Torino tolleranza zero… contro la festa della parrocchia: i vigili interrompono il concerto dei ragazzini (video) - Sabato sera a Torino, la festa della parrocchia di Santa Giulia ha sollevato polemiche dopo che i vigili hanno interrotto un concerto di bambini dell'oratorio. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa fare a Torino nel week-end del 17 e 18 maggio: gli eventi da non perdere, anche in provincia; Eventi Gratis a Torino nel weekend del 17 e 18 Maggio 2025; Consigli su cosa fare in Provincia di Torino il 25 Maggio tra mercatini, sagre e fiere; Il rock di Vasco, la follia di Repetto e la magia di Brachetti: cosa fare a Torino fino a domenica 1° giugno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cosa fare a Torino nel week-end del 24 e 25 maggio: gli eventi da non perdere - Festa dei vicini, via Po rinnovata e Flor ai Giardini Reali: tantissimi appuntamenti tra cui scegliere ... 🔗Riporta torinotoday.it

Primo Maggio 2025 e weekend lungo, cosa fare a Torino? Corteo, sagre, musei gratis ed eventi - Torino si prepara a un’esplosione di eventi per il lungo ponte del Primo Maggio 2025 ... è mentelocale.it: scopri cosa fare a Torino, dove andare per il 1° maggio 2025 e come rendere speciale ... 🔗Scrive mentelocale.it

Cosa fare a Pasqua a Torino: idee per i ponti di primavera - Scegliere e decidere cosa fare a Torino, durante la stagione primaverile ... Destinazione ideale per un weekend lungo con bambini, grazie alla presenza di musei interattivi, parchi, residenze ... 🔗Si legge su laprimapagina.it

5 cose da fare... Torino - Dove andare e cosa visitare #5cosedafare