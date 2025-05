Cosa è successo al nono lancio di Starship di Elon Musk | Un grande miglioramento Ma la navicella è precipitata nell’oceano

Il nono lancio di Starship, il razzo di SpaceX progettato da Elon Musk, ha mostrato significativi miglioramenti, nonostante si sia concluso con un atterraggio in mare. Musk ha dichiarato che il veicolo spaziale volerà regolarmente nei prossimi test, fornendo importanti dati per le future missioni. Analizziamo insieme i dettagli di questo evento che segna un passo avanti nella corsa verso l'esplorazione spaziale.

"Un grande miglioramento. Starship volerà ogni tre o quattro settimane per i prossimi tre test. Ci sono molti dati interessanti da analizzare". A parlare è Elon Musk, ceo e fondatore di SpaceX, dopo il fallimento del nono test di lancio. Il gigantesco razzo si è alzato in volo sul Texas poco dopo le 18 e 30 ora locale (1.30 in Italia) e dopo circa 45 minuti è finita fuori controllo. Cosa è successo al nono lancio di Starship di Elon Musk: "Un grande miglioramento". Ma la navicella è precipitata nell'oceano (SPACEX FOTO) – Notizie.com Bisogna ricordare che secondo i piani di SpaceX, Starship dovrebbe portare in futuro l'uomo su Marte...

