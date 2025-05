Cosa abbiamo scoperto su Claudio Sterpin Liliana Resinovich poco fa l’annuncio degli avvocati di Sebastiano Visintin | Tutto da rifare

La morte di Liliana Resinovich continua a suscitare interrogativi e polemiche a Trieste e nel resto d’Italia. A più di un anno dalla scomparsa avvenuta a fine dicembre 2021, nuovi sviluppi emergono grazie agli avvocati di Sebastiano Visintin. Scopriamo cosa abbiamo appreso su Claudio Sterpin e le implicazioni di queste rivelazioni nel contesto di un caso ancora avvolto nel mistero.

La morte di Liliana Resinovich continua a scuotere Trieste e l’opinione pubblica nazionale. La donna, 63 anni, era scomparsa a fine dicembre del 2021 in circostanze subito apparse misteriose. Dopo giorni di ricerche, il suo corpo venne rinvenuto il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico della città. Sin dalle prime battute dell’inchiesta, gli investigatori non hanno escluso la pista dell’omicidio, soprattutto per le condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere: avvolto in sacchi di plastica e con segni compatibili con un’aggressione violenta. >> “Vi dovete vergognare”. Accuse choc all’Italia, l’annuncio durissimo di Meloni Con il passare dei mesi, le indagini hanno progressivamente delineato un quadro sempre più cupo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

