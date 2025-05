Corvetto piange Moha Il corteo per il ragazzo caduto con un TMax | Lui e Ramy nel cuore

Un commovente corteo ha riunito amici e familiari in piazzale Corvetto per rendere omaggio a Moha, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Con striscioni e palloncini, i partecipanti hanno espresso il loro affetto, ricordando anche Ramy. Tra emozione e protesta, la comunità si è fatta sentire, chiedendo rispetto per la memoria dei giovani losti, mentre le tensioni con i media hanno caratterizzato l'inizio della commemorazione.

Lo striscione per Moha e Ramy "Sempre con noi". Un cartellone con le foto e le firme degli amici. I palloncini bianchi e azzurri. Il raduno è in piazzale Corvetto. Prima della partenza qualcuno urla verso i giornalisti invitandoli a riprendere "solo da lontano" e spingendoli via lanciando anche oggetti. Alle 20.15 la folla parte. In marcia oltre cento persone dirette verso via Marco d’Agrate. "Questo è un momento commemorativo – fa sapere una donna al megafono –. Vi chiediamo di non mettere le telecamere in faccia alle persone". In prima linea la mamma e la sorella di Moha, in lacrime, e Yahya Elgaml, il padre di Ramy... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corvetto piange Moha. Il corteo per il ragazzo caduto con un TMax: "Lui e Ramy nel cuore"

