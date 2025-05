Cortona abbraccia Ghali | Jova con me sul palco? Sarebbe una bella sorpresa

Cortona si prepara a vivere una serata indimenticabile: il 31 maggio, Ghali sarà in città per il suo attesissimo concerto, il primo nel comune toscano. I fan non vedono l'ora di assistere a uno spettacolo che promette emozioni forti. Tra le sorprese, potrebbe esserci anche Jovanotti sul palco, rendendo l’evento ancora più straordinario. Preparati a un live da brivido!

