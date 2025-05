corte dei conti l analisi di glinianski sulla proposta di riforma

In un articolo pubblicato su 'Il Sole 24 Ore', Stefano Glinianski, consigliere della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, analizza la proposta di riforma della Corte stessa. La sua riflessione si concentra sulla distinzione tra discrezionalità politica e discrezionalità giuridica, offrendo spunti cruciali per comprendere le implicazioni e le opportunità di tale riforma nel contesto attuale.

Si concentra sulla proposta di riforma della Corte Conti l’analisi di Stefano Glinianski, consigliere della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, pubblicata oggi su ‘Il Sole 24 ore’. In sostanza, il ragionamento, partendo da una distinzione tra discrezionalità politica e discrezionalità giudiziaria, invita ad andare oltre il principio di autoreferenzialità prodotto dagli effetti della stessa riforma. E, quindi, spinge nel cercare una ‘verità equilibrata’ affinché si possa avviare una riflessione che tenga insieme le differenti pulsioni al “ mutamento “. Un percorso che per esempio preveda il coinvolgimento della magistratura da parte della politica, in un dialogo tra istituzioni... 🔗 Leggi su Lapresse.it