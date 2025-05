Corsi di self marketing per promuoversi

Scopri come valorizzare il tuo profilo professionale attraverso le tecniche di self marketing! Partecipa al workshop gratuito organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Carugate, mercoledì 4 giugno alle 10 presso l’aula consiliare di via ... Un'opportunità imperdibile per imparare a promuoverti efficacemente nel mondo del lavoro.

Promuovere il proprio profilo professionale grazie alle tecniche di self marketing. È possibile scoprirlo partecipando al workshop gratuito organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Carugate, che si tiene mercoledì 4 giugno, a partire dalle 10, nell’aula consiliare di via XX Settembre 4. Durante l’incontro saranno fornite indicazioni pratiche su come migliorare la propria visibilità professionale, sia nei colloqui sia nelle candidature spontanee o rispondendo agli annunci. Saranno approfondite le diverse tipologie di curriculum: da quello cronologico a quello funzionale, passando per il tematico, il mini e il video... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsi di self marketing per “promuoversi“

