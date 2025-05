' Corsa del ricordo'

Il Comitato Provinciale ASI Catania presenta con entusiasmo la terza edizione della Corsa del Ricordo, un evento che celebra la memoria attraverso lo sport e l’unione della comunità. Con partenza e arrivo in Piazza del Tricolore – Lungomare di Ognina, la manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà con il raduno dei partecipanti alle ore 9:30. Preparati a vivere una giornata di significato e convivialità!

