Corriere dello Sport – Tare vuole lui come nuovo allenatore

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, sta puntando su Massimiliano Allegri come possibile allenatore per la prossima stagione. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, ha suscitato scalpore e si preannuncia come un clamoroso ritorno per l'ex tecnico rossonero. Le ultime ore sono decisive per delineare il futuro della panchina milanista.

MILANO – Massimiliano Allegri è sempre più vicino al Milan: il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha individuato in lui la figura ideale come allenatore per la prossima stagione. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata del club rossonero, che vuole chiudere la trattativa entro questa settimana per programmare meglio il futuro della squadra. Per Allegri, fermo da un anno dopo la seconda esperienza con la Juventus, sarebbe un ritorno sulla panchina del Milan, con cui ha vinto lo scudetto del 2011.

