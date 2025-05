Corriere dello Sport – si tratta a prescindere da Abraham

La Roma è al centro di ferventi discussioni dopo le recenti dichiarazioni del Corriere dello Sport, che sottolineano l'emergenza di trovare un nuovo allenatore. Mentre le priorità si delineano chiaramente, il club è già attivo nel gestire le trattative di mercato, puntando a rinforzare la squadra per la prossima stagione. I tifosi commentano animatamente sui social network, segnando l'attesa per le novità in arrivo.

2025-05-28 10:04:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: La priorità è l'allenatore, senza ombra di dubbio, ma intanto la Roma si sta muovendo sotto traccia per cercare di sbrigare le prime trattative in entrata e in uscita che prescindono dalla scelta della panchina post Ranieri. Così il primo nodo da sciogliere è quello ovviamente legato allo scambio di prestiti (terminato) col Milan tra Abraham e Saelemaekers. Il diesse Ghisolfi lunedì pomeriggio approfittando della permanenza nel capoluogo lombardo ha avuto modo di presentarsi a Casa Milan al nuovo diesse Igli Tare, cominciando così a lavorare sulla strategia per portare l'attaccante belga nella Capitale a titolo definitivo...

