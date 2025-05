Corriere dello Sport | La riapre Aurelio

Un pranzo di tre ore nei pressi del Quirinale, dopo un incontro con il Papa, ha innescato nuove possibilità per Antonio Conte e il Napoli. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, questo incontro potrebbe segnare un cambiamento significativo nella relazione tra il tecnico e il club partenopeo. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante giornata romana.

Corriere dello Sport: “La riapre Aurelio”"> Un pranzo di tre ore a due passi dal Quirinale, dopo l’incontro con il Papa, potrebbe aver riaperto scenari insperati tra Antonio Conte e il Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la giornata romana vissuta ieri dal tecnico e dalla società partenopea ha segnato un momento chiave nel possibile rinnovo del sodalizio. Nel cuore della Capitale, a casa di Aurelio De Laurentiis, si è svolto un incontro lungo e intenso, durante il quale il presidente ha messo sul tavolo tutte le garanzie richieste: ambizioni elevate, investimenti importanti (200 milioni di euro), e una strategia tecnica già avviata con il direttore sportivo Giovanni Manna, che lavora da tempo su colpi di alto profilo come De Bruyne e Jonathan David... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “La riapre Aurelio”

