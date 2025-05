Il Napoli si prepara a un mercato da sogno con l'obiettivo di rilanciarsi nella prossima stagione. Conte resta alla guida della squadra, mentre i nomi di Kevin De Bruyne e Jonathan David emergono come i primi grandi acquisti. Un'analisi di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport svela le ambizioni del club partenopeo targato De Laurentiis.

Corriere dello Sport: "Conte resta a Napoli? Mercato da sogno""> Kevin De Bruyne e Jonathan David sono i primi tasselli del nuovo Napoli targato De Laurentiis, pronto a rilanciare con forza in vista della prossima stagione. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sottolineando come la società stia lavorando per trattenere Antonio Conte, offrendo al tecnico un progetto ambizioso e rinforzato. De Bruyne e David: doppio colpo Due parametri zero, due profili di spessore: il trequartista belga, classe 1991, è vicino a firmare dopo aver scelto Napoli anche come residenza – è in corso l'acquisto di una villa a Posillipo – mentre il canadese David, 25 anni e oltre 100 gol con il Lille, rappresenta un investimento tecnico di assoluto valore...