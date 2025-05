Correzione automatica

In "Correzione automatica", Etgar Keret presenta trentatré racconti che esplorano l'assurdità e la bellezza della vita quotidiana. Con uno stile unico e incisivo, l'autore israeliano riesce a trasformare eventi che sembrano incredibili in riflessioni profonde sull'umanità. Considerato uno dei migliori narratori contemporanei, Keret invita i lettori a scoprire un universo ricco di emozioni e verità nascoste.

Storie che sembrano fin troppo inverosimili per essere inventate": si potrebbe riassumere così Correzione automatica, dell'autore israeliano Etgar Keret. Considerato da molti uno dei migliori autori viventi di racconti brevi, Keret ritorna con trentatré storie in cui racchiude tutta l'umanità nella sua verità più profonda. La sua cifra è ribaltare ogni punto di vista e sorprendere il lettore quando meno se lo aspetta: la disillusione diventa ironia, la realtà diventa surreale, la tragicità diventa comicità. E viceversa. Se nulla regge, tutto cambia e si trasforma. I racconti presentano personaggi sempre diversi a cui è concesso dall'autore un breve, a volte brevissimo, spazio per farsi conoscere, lasciare che il lettore si affezioni o cerchi di comprenderli, per poi passare il testimone a un'altra storia, un altro personaggio...

