Cormio Lube come Marotta | Roby Mancini alla Juve? Lo seguirei…

Beppe Cormio vero numero uno del volley internazionale. Il Direttore Generale Lube Volley Civitanova (il ‘Beppe Marotta’ della pallavolo, come qualcuno lo ha ribattezzato) ha partecipato ieri al talk show presso il Teatro Rossini di Civitanova Marche, per poi prendere parte alla cena di gala all’Eurosuole Forum (Decennale Premio Cesarini). Lo abbiamo incontrato per una piacevole chiacchierata. Cormio fu direttore sportivo della società Volley Jesi allenata dal grande Julio Velasco nel lontano 1983. Non può dunque non avere un forte legame con Jesi, la sua città natale (pur non frequentandola molto ultimamente). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it