Coriano protezione del torrente Marano | avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori

È stata avviata la procedura di gara per i lavori di consolidamento e protezione dello spondale sui guadi del torrente Marano. Questo intervento, che coinvolge le aree di via Fiume, via Vallecchio e via Cella, mira a garantire la sicurezza della viabilità e a prevenire il degrado dell'area, contribuendo così alla salvaguardia del territorio.

