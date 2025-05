Coppia di parrucchieri in balìa dei rapinatori nella villetta isolata

Una notte di terrore per Dario Bresciani e Mara Traversi, parrucchieri rinomati della Bassa Bresciana, vittime di una rapina violenta nella loro villa isolata a Bagnolo Mella. In un'area tranquilla, caratterizzata da pochi passaggi serali, la coppia ha vissuto attimi di paura quando sono stati sorpresi dai rapinatori nella loro casa, trasformando una serata ordinaria in un incubo.