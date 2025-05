Coppa Italia 2025 26 | il tabellone del Napoli | ecco chi sfideranno gli azzurri

La Coppa Italia 2025-26 si avvicina, e il tabellone per il Napoli si configura con sfide avvincenti. I campioni in carica, freschi dalla vittoria del tricolore, sono pronti a difendere il titolo. Scopriamo insieme chi saranno gli avversari degli azzurri nel cammino verso un altro possibile trionfo, in un torneo che promette emozioni e sorprese.

Tabellone delineato in base al ranking per la prossima edizione di Coppa Italia: il possibile incrocio del Napoli Al Maradona si respira ancora l’odore dei coriandoli tricolore. Il Napoli ha riportato il tricolore in città grazie a una cavalcata memorabile, nel calcio il passato si dimentica in fretta. Appena il tempo di rifiatare, che già si guarda alla prossima sfida. E tra i primi impegni ufficiali della stagione 202526 c’è la Coppa Italia, il cui tabellone è stato appena delineato. Coppa Italia 202526, il tabellone. Il formato rimane lo stesso: 44 squadre partecipanti tra Serie A, Serie B e Lega Pro, divise in tre fasi... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Coppa Italia 2025/26: il tabellone del Napoli: ecco chi sfideranno gli azzurri

