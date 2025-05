Coppa America Confesercenti Napoli | Enorme opportunità per tutti

La presentazione della Coppa America 2027 a Napoli, svoltasi a Castel dell’Ovo, ha rappresentato una straordinaria opportunità per la città e il suo tessuto economico. Il presidente di Confesercenti Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, ha evidenziato come questo evento possa stimolare lo sviluppo locale e promuovere il turismo, sottolineando l'importanza di cogliere al volo questa occasione per il rilancio della regione.

Il presidente di Confesercenti Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, è stato presente alla conferenza di presentazione della Coppa America 2027 che si terrà a Napoli, tenutasi questa mattina a Castel dell'Ovo. Questo il suo commento: "Noi di Confesercenti riteniamo che l'organizzazione di un evento di tale portata internazionale sia una magnifica opportunità per poter rilanciare il nostro territorio. Ho ringraziato personalmente il ministro dello Sport Andrea Abodi per l'intuizione e per il risultato enorme portato a casa. A nome degli imprenditori napoletani e campani, dico grazie al governo nazionale e ai rappresentanti politici del territorio, di Comune e Regione.

