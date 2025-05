Convince la giovane vicina di casa ad accettare un passaggio poi la violenta in auto | l’orrore a Verdellino

Un incidente terribile ha scosso Verdellino, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 62 anni ha convinto la giovane vicina di casa ad accettare un passaggio, trasformando il cortile condominiale in una trappola. Quella mattina, il rapporto di vicinato si è tramutato in un dramma inaspettato, culminato in un'aggressione violenta nell'auto. Questo episodio solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle comunità residenziali.

Bergamo – Il cortile condominiale era diventato una trappola. Ogni giorno lo stesso copione: lui che spuntava all’improvviso, lei che tentava di sfuggire alle sue attenzioni sempre più pressanti. Fino a quella mattina di alcune settimane fa, quando l’ uomo, di 62 anni, ha convinta la sua giovane vicina di casa ad accettare un passaggio in auto. A quel punto l’ha portata in un luogo appartato di Verdellino, in provincia di Bergamo, e lì l’avrebbe violentata sessualmente. Le accuse. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bergamo su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Convince la giovane vicina di casa ad accettare un passaggio, poi la violenta in auto: l’orrore a Verdellino

