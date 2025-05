Convertitevi | al via le riprese di un documentario cinematografico dedicato a papa Giovanni Paolo II

Inizia ufficialmente la produzione di un documentario che celebra la vita e l'eredità di Papa Giovanni Paolo II. Attraverso le sue parole incisive pronunciate il 9 maggio 1993 a Piano San Gregorio, il film intende esplorare il messaggio di speranza e conversione del pontefice, mettendo in luce il suo impatto spirituale e sociale nel mondo contemporaneo. Un omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia del XX secolo.

". Nel nome di questo Cristo, crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via verità e vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili: convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio!". Era il 9 maggio del 1993 quando papa Giovanni Paolo II, a Piano San Gregorio, durante... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Convertitevi": al via le riprese di un documentario cinematografico dedicato a papa Giovanni Paolo II

