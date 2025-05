convegno a terra del sole con lo scrittore andrea antonioli al centro gli eterni amanti paolo e francesca

Il convegno "Paolo e Francesca. Amanti per l'eternità" ha avuto luogo a Terra del Sole, con la partecipazione dello scrittore Andrea Antonioli. Questa iniziativa ha esplorato la fascinante storia di Paolo e Francesca, due amanti immortalati nella letteratura, per riflettere sull’immortalità dei miti e sulle emozioni universali che ancora oggi incantano il pubblico.

Esistono storie e miti senza età che continuano a far stupire e affascinano come la vicenda di Paolo e Francesca, gli eterni amanti che fanno sognare il mondo intero da centinaia di anni. Recentemente di loro si è discusso nel progetto multidisciplinare "Paolo e Francesca. Amanti per l'eternità".