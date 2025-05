Controllo rifiuti con i bollini sui sacchetti

A partire da marzo, il Comune ha avviato nuove misure per migliorare la raccolta differenziata, introducendo bollini sui sacchetti per il controllo dei rifiuti. Questa iniziativa, che ha preso avvio nel quartiere Incis, prevede sanzioni per chi utilizza sacchetti non conformi, mirata a garantire una gestione più efficiente e responsabile dei rifiuti sul territorio. Scopriamo nel dettaglio come funzionano questi controlli.

Bollini sui sacchetti (nella foto) non conformi: scattano controlli e sanzioni per migliorare la raccolta differenziata. Da marzo sono entrate in vigore le nuove misure per migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio comunale. La sperimentazione è partita dal quartiere Incis, dove al primo controllo erano stati applicati circa 20 bollini tra carta, cartone e multimateriale. A distanza di poche settimane, alla data del 19 maggio, non è stato registrato alcun bollino: un segnale positivo che dimostra l’efficacia del nuovo sistema. Visti i risultati incoraggianti, a partire da lunedì 26 maggio, i controlli verranno estesi agli altri quartieri di Pieve... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controllo rifiuti con i “bollini“ sui sacchetti

