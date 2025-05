Controlli straordinari dei carabinieri nella Valle dell' Irno | quattro denunciati

Nella valle dell'Irno, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno condotto un'operazione di controllo straordinario del territorio a Baronissi e Mercato San Severino. L'iniziativa, mirata a combattere i reati contro il patrimonio e garantire il rispetto delle norme stradali, ha portato alla denuncia di quattro individui. L'intervento sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

A Baronissi e Mercato San Severino i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo di contrastare i reati contro il patrimonio e verificare il rispetto delle norme stradali. L’operazione, che ha coinvolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Controlli straordinari dei carabinieri nella Valle dell'Irno: quattro denunciati

Cosa riportano altre fonti

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Montefalcione e la Valle Ufita: denunce, sanzioni e segnalazioni; Controlli straordinari tra Montefalcione e la Valle Ufita; Colleferro, disordini nella zona dei locali: patenti ritirate, emesso un 'daspo Willy'; Controlli straordinari dei Carabinieri nel Gaviese per prevenire incidenti stradali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Occhi puntati sulla città. L’esito dei controlli speciali - Occhi puntati sulla città, per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità. Come stabilito in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, riunito alla Gamc lo scorso 24 april ... 🔗Come scrive msn.com

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Montefalcione e la Valle Ufita: denunce, sanzioni e segnalazioni - Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e controllo del territorio condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, ... 🔗Si legge su irpinianews.it

Controlli a tappeto dei militari. Cani antidroga davanti alle scuole - Lunedì scorso, sin dalle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Cento, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili ... 🔗msn.com scrive