Controlli serrati all' Arcella | scatta l' arresto

Proseguono senza sosta i controlli da parte dei carabinieri all'Arcella, area attualmente sottoposta a rigorose misure di sicurezza. Dal 19 maggio, in seguito all'instaurazione della "zona rossa bis", le pattuglie vigilano incessantemente per garantire la sicurezza di residenti e commercianti. Il 27 maggio, si è registrato un arresto, segno tangibile dell'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità .

