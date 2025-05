Controlli antidroga nei parchi unità cinofila ai Giardini Ducali e in via Nicoli

La Polizia Locale di Modena intensifica i controlli antidroga nei parchi cittadini, puntando in particolare sui Giardini Ducali e in via Nicoli. Grazie all'impiego di unità cinofile, l'azione si concentra nelle zone più sensibili per garantire una maggiore sicurezza e vivibilità durante la bella stagione, continuando così l'impegno nel monitoraggio del territorio.

Proseguono con continuità i controlli della Polizia Locale di Modena sul territorio, soprattutto nelle zone considerate più sensibili e concentrandosi, con la bella stagione, in particolare nei parchi cittadini e nelle aree verdi, con l'obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità.

Zona rossa, esordio blindato all'Arcella: controlli nei parchi e sulle strade. L'opinione di residenti e commercianti - Da ieri, metà dell'Arcella è stata dichiarata zona rossa, con controlli rafforzati nei parchi, nelle strade e nei negozi. 🔗continua a leggere

