Contratto sanità ora la firma è possibile | ecco gli aumenti in busta paga Ma stop ai turni notturni per gli infermieri over 60

L'accordo sul contratto della sanità introduce importanti novità, tra cui aumenti salariali e la modifica dei turni. Infatti, gli infermieri e i professionisti sanitari over 60 non saranno più assegnati a turni notturni e di pronta disponibilità. L'Aran preannuncia un monitoraggio con i datori di lavoro per garantire l'attuazione di queste misure, promettendo una rivoluzione nelle condizioni di lavoro dei professionisti del settore.

Niente più turni notturni e di pronta disponibilità per tutti i professionisti sanitari con più di 60 anni. L'Aran apre: «Verificheremo con i datori di lavoro, le.

Ascoli, turni notturni festivi: l?Ast 5 condannata a risarcire 25 operatori - Ascoli, vittoria storica del NurSind: la condanna a risarcire 25 operatori per turni notturni e festivi condannati inadempienti. 🔗continua a leggere

