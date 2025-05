Conto consuntivo 2024 | approvazione scuole entro il 30 maggio

Il Ministero ha esteso di 30 giorni i termini per la predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2024 per le scuole, fissando la nuova scadenza al 30 maggio. Questa proroga, comunicata con nota del 14 marzo, riguarda specifiche disposizioni del D.I. 129/2018 e si propone di facilitare la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche. Scopriamo nel dettaglio le implicazioni di questa decisione.

Con nota del 14 marzo il Ministero ha prorogato di 30 giorni tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 1292018 relativi alla predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2024.

