Continuità sul sostegno 2025 26 | tempi e modalità per la conferma del docente

Nel presente articolo analizziamo le procedure per la conferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 2025/26. Le famiglie avranno tempo fino al 31 maggio 2025 per richiedere la conferma, mentre le tempistiche per la disponibilità dell’insegnante non sono fisse. Scopriamo quali docenti possono rientrare nella procedura e le modalità per la formalizzazione della risposta.

Entro il 31 maggio 2025 le famiglie possono chiedere la conferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 202526. La disponibilità dell'insegnante, però, non ha una scadenza fissa. Ecco quali docenti possono rientrare nella procedura e quando devono formalizzare la propria risposta Docenti coinvolti nella conferma sul sostegno La continuità didattica sul sostegno può essere .

