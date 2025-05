Continuano ad aumentare i furti di moto | dai modelli più rubati alle città più rischiose

I furti di moto sono in costante aumento, con modelli specifici a rischio e città particolarmente insicure. Le due ruote, simbolo di praticità e libertà negli spostamenti urbani, si trovano sempre più esposte a questa minaccia. Questo articolo esplora le statistiche recenti, le moto più rubate e le aree in cui il rischio è maggiore, sottolineando l'importanza di misure preventive per i motociclisti.

Le due ruote sono un mezzo molto pratico per muoversi in città schivando il traffico quotidiano e, soprattutto nei centri più grandi, le difficoltà di parcheggio. Chi possiede una moto, però, deve sempre più spesso fare i conti con il rischio di furto: negli ultimi anni, infatti, è continuato ad aumentare in Italia il numero di moto rubate mentre si trovavano in sosta e, aspetto ancora più preoccupante, non necessariamente all’aperto o in aree non sorvegliate. I malintenzionati rubano le moto soprattutto allo scopo di rivenderne i pezzi come ricambi, esattamente come succede con le auto, per questo tra i modelli che più fanno loro gola ci sono quelli più diffusi e in circolo... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Continuano ad aumentare i furti di moto: dai modelli più rubati alle città più rischiose

