Conte vuole la Juventus solo alle sue condizioni. senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre Come scritto ieri, Antonio Conte si aspettava segnali concreti dalla Juventus. Segnali che non sono arrivati. Almeno fin qui. Anche se qualcosa si sta muovendo. Conte pretende garanzie. Garanzie di autonomia decisionale. La Juve agli juventini storici. Lui, Chiellini e ora dalla Francia è in arrivo Comolli che dovrebbe essere il prossimo amministratore delegato. Si è appena dimesso dal Tolosa. Ma è Cristiano Giuntoli il pomo della discordia. Giuntoli come simbolo della attuale dirigenza juventina. Antonio Conte è stato chiaro: vuole la Juventus ma vuole la Juventus come dice lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it