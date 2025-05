conte si sono aperti seri spiragli per la sua permanenza al napoli di marzio

Dopo un confronto positivo tra le parti, emergono désormais segnali promettenti per il rinnovo di Antonio Conte con il Napoli, aprendo nuove possibilità per il suo futuro sulla panchina azzurra. Secondo Gianluca Di Marzio, si prospetta un ulteriore incontro che potrebbe consolidare questa collaborazione.

Conte, seri spiragli per la sua permanenza al Napoli (Di Marzio). Gianluca Di Marzio scrive su X e sul proprio sito che si aprono spiragli seri per la permanenza di Conte al Napoli. Scrive Di Marzio: “Dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi, si sono aperti seri spiragli per la permanenza di Conte al Napoli: previsto un nuovo incontro. Ci sono novità in casa Napoli per la situazione legata al futuro di Antonio Conte. Dopo l’incontro di ieri e i nuovi contatti nella giornata di oggi, infatti, si stanno aprendo spiragli seri per la sua permanenza. In attesa che le due parti si rivedano entro sabato per la decisione definitiva, aumenta la fiducia – cauta – in attesa che Conte sciolga definitivamente le ultime riserve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it