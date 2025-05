Conte | Per le alleanze le sommatorie aritmetiche non funzionano

Nelle recenti elezioni amministrative, è emerso chiaramente che gli elettori premiano progetti concreti e candidati credibili, piuttosto che le mere coalizioni strategiche. L'importanza di presentare idee solide e di valore si è rivelata decisiva, dimostrando che le alleanze politiche tradizionali non sono sufficiente per garantire il successo elettorale. Analizziamo come questa tendenza possa influenzare il futuro della politica italiana.

ROMA – Alle amministrative “hanno premiato progetti seri, con interpreti molto vincenti, molto accreditati, molto credibili. Qui non si vince” parlando solo “Campo Largo, Campo Stretto, Campo Alto, Basso, Giusto, Campo Morto, Campo Santo: la verità è che i cittadini votano i progetti politici e il Movimento 5 Stelle si preoccupa di costruire progetti politici seri, concreti, ma soprattutto si preoccupa di costruire progetti che mantengano gli impegni che annunciano i cittadini”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma. “Noi ci preoccupiamo anche del giorno dopo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conte: “Per le alleanze le sommatorie aritmetiche non funzionano”

