L'articolo analizza la complessa decisione di Antonio Conte, diviso tra il Napoli e la Juventus. In un momento cruciale della sua carriera, il tecnico riflette sulle opzioni disponibili, consapevole che lasciare la strada vecchia per quella nuova potrebbe non essere la scelta giusta. Le sue incertezze rispecchiano le sfide che ogni allenatore deve affrontare quando il futuro appare incerto.

La Stampa parla oggi della difficile scelta di Conte che, quando il suo futuro a Napoli sembrava oramai scritto, ha preso tempo per rifletterci. La sua alternativa è la Juve, ma forse l’allenatore non pensa che sia la strada migliore “Ci sono giorni in cui le vite restano a danzare nel vuoto, tra la Napoli scudettata e la Torino bianconera in qualche modo da risistemare attraverso massicci investimenti, dirigendola possibilmente verso quella sua esistenza «pragmatica», in cui vincere non è importante ma è sostanzialmente l’unica cosa che conta. Avendolo fatto, prima di andarsene perché nei ristoranti stellati sarebbe stato impossibile accomodarsi, Antonio Conte sa cosa lo aspetterebbe, sa che dovrebbe rimettersi in gioco e sa pure che, come insegnano i saggi, «mai lasciare la strada vecchia per quella nuova»: la Juventus di oggi ha bisogno di interventi sostanziali, secondo le sue visioni, e Napoli ha imparato a conoscerlo, l’ha apprezzato, s’è preso la propria scorsa di vincente e se l’è messa nella Storia, con il quarto scudetto, lo asseconderebbe sul mercato, come ha dimostrato di voler fare con De Bruyne e pure con David... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte, Napoli o Juve? Il tecnico sa che «mai lasciare la strada vecchia per quella nuova» (Stampa)

