Conte Napoli filtra ottimismo per la permanenza dell’allenatore | fissato un nuovo e decisivo incontro con De Laurentiis! E la Juve…

È emergenza ottimismo a Napoli riguardo al futuro di Antonio Conte, considerato vicino a lasciare i partenopei. Dopo un incontro cruciale con il presidente De Laurentiis, si apre la possibilità che il tecnico possa confermare la sua permanenza, lasciando i pendoli di mercato e le voci sulla Juventus.

Conte Napoli, c'è ottimismo per la permanenza del tecnico: ci sarà un nuovo e decisivo incontro con De Laurentiis. E la Juve adesso. La situazione legata ad Antonio Conte, in queste ultime ore, sembra aver preso una svolta inaspettata. Il tecnico dei partenopei, dato per vicino alla Juve, potrebbe invece rimanere al Napoli.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

