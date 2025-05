Conte la città si mobilita | attori comici e tifosi lo vogliono ancora a Napoli

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è incerto dopo il recente vertice con Aurelio De Laurentiis, ma l'affetto della città è indiscusso. Attori, comici e tifosi si mobilitano per chiedere il suo ritorno, mantenendo alta l'attesa e l'entusiasmo intorno al club partenopeo. Napoli dimostra così il suo attaccamento alla figura del tecnico, sperando in un esito positivo per il futuro della squadra.

Conte, la città si mobilita: attori, comici e tifosi lo vogliono ancora a Napoli"> Il vertice di Roma tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ha lasciato il futuro del tecnico ancora sospeso, ma l’attesa non spegne l’entusiasmo della città. E Napoli si stringe attorno al suo allenatore. Tra voci, riflessioni e speranze, cresce il fronte del “Conte resta”. A dare voce all’ottimismo è Salvatore Esposito, attore napoletano noto per il ruolo di Genny Savastano: «Mi auguro davvero che Conte resti – ha dichiarato –. L’ho conosciuto insieme alla sua splendida famiglia, sono persone speciali. Se hanno preso tempo per riflettere vuol dire che la decisione non era affatto scontata»... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte, la città si mobilita: attori, comici e tifosi lo vogliono ancora a Napoli

Le città e la mobilità sostenibile - Conferenza Green City 2024