Conte Juventus sfuma definitivamente? Napoli fiducioso della sua permanenza | la mossa di De Laurentiis che spiazza i tifosi bianconeri

Il futuro di Antonio Conte rimane incerto e si infiamma il dibattito tra i tifosi, con alcune voci che vorrebbero vederlo nuovamente sulla panchina della Juventus. Tuttavia, le ultime news puntano verso un possibile proseguimento della sua avventura al Napoli, sorprendendo molti appassionati e cambiando gli equilibri del mercato.

Conte Juventus sfuma definitivamente? La rivelazione sul futuro dell’allenatore accostato ai bianconeri: le ultimissime. Il futuro di Conte potrebbe essere ancora al Napoli. Ci sono importanti aggiornamenti sui cambiamenti in panchina che sicuramente coinvolgono anche la Juve visto che il tecnico leccese è il grande sogno dei bianconeri. PAROLE – «Il Napoli è fiducioso di mantenere Antonio Conte come capo allenatore per la prossima stagione. Il Presidente De Laurentiis ha parlato nuovamente oggi con Conte con un contatto diretto e positivo. La risposta definitiva arriverà presto, ma il Napoli ora spera che Conte resti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus sfuma definitivamente? Napoli fiducioso della sua permanenza: la mossa di De Laurentiis che spiazza i tifosi bianconeri

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Tonali sfuma definitivamente: Giuntoli cambia obiettivo | A tutta su un altro grande regista; Tonali Juve è lui il primissimo obiettivo a centrocampo | nel caso in cui dovesse arrivare Conte… Lo scenario di mercato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conte-Juventus, frenata improvvisa: le indecisioni dell’una e dell’altra parte. Così cambia tutto! - Brusca frenata fra Juventus e Conte, l'approdo in bianconero si complica? Il nodo Giuntoli, gli effetti su Napoli, Milan e... Allegri ... 🔗Scrive strettoweb.com

Juventus: Comolli si libera, attesa per Conte. Il piano dei bianconeri - Come anticipato da Sky Sport, in casa bianconera John Elkann sta lavorando a un piano di rifondazione. A Torino aspettano il sì di Antonio Conte (venerdì si conoscerà il suo futuro) e sono pronti ad ... 🔗Segnala sport.sky.it

Pagina 1 | Conte-Juve, effetto domino: decide Allegri ma tutto dipende da...Inzaghi - La verità dopo la finale di Champions: il tecnico livornese resta in attesa, mentre il patron azzurro prende tempo e prova a rilanciare per tenere Antonio. E la Vecchia Signora non ha ... 🔗Lo riporta msn.com

Brambati a CM: 'Juve? C'è improvvisazione. Con Conte Agnelli non ha fatto il bene del club'