Conte Juventus Rubinho vede bene il ritorno del leccese in bianconero | Per l’esonero del tecnico ha influito questa cosa

Nell'ambito del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, l'ex portiere bianconero Rubinho ha espresso opinioni favorevoli durante un'intervista a TMW Radio. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto dell'esonero del tecnico, sottolineando come il ritorno del leccese potrebbe influenzare positivamente la squadra. Analizziamo le parole di Rubinho e le implicazioni di questa eventualità per il futuro della Juventus.

Conte Juventus: Rubinho, ex portiere bianconero, ha rilasciato queste dichiarazioni che valutano come positivo il ritorno juventino del leccese. Intervistato da TMW Radio, l’ex portiere bianconero Rubinho ha rilasciato queste dichiarazioni sul possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole, che promuovono una seconda esperienza juventina del leccese per questioni di DNA bianconero. PAROLE – «Ha il dna bianconero. Anche se ha allenato tante squadre il suo cuore dice sempre Juventus». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, Rubinho vede bene il ritorno del leccese in bianconero: «Per l’esonero del tecnico ha influito questa cosa»

Antonio Conte | Juventus | 1991-2004