Conte Juventus Fabrizio Romano innalza le quotazioni di un possibile approdo in bianconero | spunta quel retroscena inerente allo spogliatoio del Napoli!

Fabrizio Romano alza le quotazioni di un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, svelando retroscena interessanti sullo spogliatoio del Napoli. Le recenti dichiarazioni dell’illustre giornalista sportivo suggeriscono che la situazione potrebbe evolversi, aprendo nuovi scenari per il futuro della squadra bianconera. L’attenzione è quindi rivolta verso un possibile cambio di panchina che promette di scaldare il mercato.

Conte Juventus, Fabrizio Romano non ha dubbi: c’è una sensazione che riguarda situazioni interne allo spogliatoio del Napoli. Antonio Conte alla Juventus non è uno scenario da ridimensionare, almeno stando alle parole pronunciate da Fabrizio Romano sul proprio canale You Tube. Il giornalista rivela un retroscena insito allo spogliatoio del Napoli. Ecco il dietro le quinte, che potrebbe rendere vano un possibile tentativo del Milan. CONTE JUVENTUS – « Resta nello spogliatoio del Napoli una sensazione che si possa andare verso la separazione, ma questa ancora non è una scelta definitiva da parte di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, Fabrizio Romano innalza le quotazioni di un possibile approdo in bianconero: spunta quel retroscena inerente allo spogliatoio del Napoli!

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farĂ un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Fabrizio Romano: Allegri continua a rifiutare l'Arabia, attenzione al Napoli perchè De Laurentiis...; Romano: “Separazione tra Conte e il Napoli scenario concreto. Per quel che concerne il tecnico e la...; Allegri continua a dire no all'Arabia perchĂ© sa che ci sono possibilitĂ di tornare in Italia (Romano); Conte Juve: sempre piĂą concreto l'addio dell'allenatore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte, il Milan ci prova! Romano: "Pista non facile, ma i rossoneri vogliono un accentratore" - Antonio Conte "again" oppure Antonio Conte "the end": il Napoli è in attesa di capire quale sarà la decisione del proprio tecnico. Quest'ultimo è stato contattato anche dal Milan dopo la Juventus, com ... 🔗Segnala msn.com

Romano: “Conte? Non è ancora finita con il Napoli” - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua su Antonio Conte, nel mirino della Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “C’è stato l’incon ... 🔗msn.com scrive

Romano: "Il Milan ha contattato Conte! Pista complessa, i rossoneri si sono mossi in ritardo" - Si sta scatenando il valzer delle panchine in Serie A, in cui è coinvolto anche il Napoli, in attesa di una risposta da Antonio Conte. Che, intanto, è stato contattato anche dal ... 🔗Riporta tuttojuve.com